Появились новые данные о пожаре на российском НПЗ после атаки ВСУ

Возникший после атаки ВСУ пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае потушили

Возникший после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае потушили. Новые данные о возгорании на НПЗ появились в публикации оперштаба региона.

Как сообщили власти, при пожаре никто не пострадал.

Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России Оперштаб Краснодарского края

О пожаре на НПЗ стало известно в ночь с 10 на 11 июня. Кроме нефтезавода повреждения получили жилые дома.

В Минобороны сообщали, что в ночь с 10 на 11 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 330 беспилотных летательных аппаратов.