В России высказались о перспективах ключевой ставки

Депутат Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 14 % в июне

По итогам ближайшего заседания, которое состоится 19 июня, совет директоров Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности сохранит курс, направленный на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Такой прогноз дал глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий ожидает снижения ключевой ставки еще на 50 базисных пунктов — с 14,5 до 14 процентов годовых. На подобное решение повлияет несколько факторов, включая постепенное замедление темпов роста потребительских цен.

Подобное обстоятельство Аксаков назвал веской предпосылкой для смягчения ДКП. «У Центрального Банка будут веские основания для снижения ключевой ставки», — констатировал он.

Главным препятствием для более резкого ослабления ДКП руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина называла повышенные инфляционные ожидания россиян. В начале мая показатель вновь перешел к росту после незначительного снижения в апреле и достиг 13 процентов. В дальнейшем именно от динамики инфляционных ожиданий во многом будут зависеть решения регулятора по ключевой ставке, отмечала Набиуллина.