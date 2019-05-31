Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским

Подготовка встречи лидеров стран «нормандской четверки», в частности с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, в настоящий момент не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» в пятницу, 31 мая.

По его словам, прежде Киев должен подтвердить свою готовность выполнить минские договоренности, а также «идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик».

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Представитель Кремля добавил, что после президентских выборов на Украине есть необходимость в возобновлении диалога в нормандском формате.

24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.

Нормандская четверка занимается переговорным процессом по урегулированию ситуации в Донбассе, в нее входит Германия, Россия, Франция и Украина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!