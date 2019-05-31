Киев понадеялся на помощь США в разрешении конфликта в Донбассе

Партия избранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует добиться включения США и Великобритании в нормандский формат переговоров. Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков в эфире NewsOne. Запись программы доступна на YouTube.
По его словам, «нормандская четверка», в которой участвуют Россия, Франция, Германия и Украина, связана с движением в сторону мира и прекращением огня в Донбассе. Разумков пояснил, что Вашингтон и Лондон — подписанты Будапештского меморандума, благодаря чему появится возможность «эффективнее влиять на процесс».
Глава «Слуги народа» допустил возможность переговоров между российским и украинским лидерами, если «будет консолидированная позиция с зарубежными партнерами Украины». Он заключил, что встреча в «нормандском формате» состоится, однако ее дата неизвестна.
27 мая Зеленский впервые приехал на Донбасс в качестве президента. Он осмотрел позиции армии в Станице Луганской и населенном пункте Счастье, а также побывал на передовой. Впоследствии отмечалось, что в регионе увеличилась интенсивность обстрелов подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам территорий со стороны украинских силовиков.
В своей инаугурационной речи Зеленский говорил, что во время президентского срока главной задачей для его команды станет прекращение огня в Донбассе. Он также выразил готовность к диалогу.
Нормандская четверка — группа руководителей четырёх стран по урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2015 году на саммите в Минске были подписаны Минские соглашения — документ, призванный привести к деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
ox#2384820