Визит Зеленского привел к обострению в Донбассе

После посещения президентом Украины Владимиром Зеленским линии разграничения в Донбассе интенсивность обстрелов подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам территорий со стороны украинских силовиков увеличилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Народной милиции ДНР.

В результате минометных обстрелов были повреждены восемь домов в западной части Донецка, указал представитель милиции. По его словам, этими действиями «преступное военное командование» пытается «выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС».

В Народной милиции призвали мировое сообщество обратить внимание на украинскую агрессию и принудить Киев к выполнению обязательств по соблюдению режима прекращения огня, которые прописаны в Минским соглашениях.

Зеленский посетил линию разграничения 27 мая. В рамках своей поездки он посетил несколько населенных пунктов на подконтрольной Украине территории Луганской области. Главной целью его визита было изучение условий, в которых живут солдаты.

В своей инаугурационной речи Зеленский говорил, что во время его президентского срока главной задачей для его команды станет прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, в том числе на потерю своей должности, ради того, чтобы украинские «герои больше не погибали».

Часть Донбасса — в том числе территории ДНР — неподконтрольна Киеву в результате вооруженного конфликта, который длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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