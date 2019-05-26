Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

Раскрыты данные восьмерых попавших в плен в ДНР военнослужащих Вооруженных сил Украины. Эту информацию опубликовала в своем Facebook волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

Она утверждает, что плененные бойцы приписаны к 43-му мотопехотному батальону «Патриот», при этом многие служили более двух лет и находились на хорошем счету у личного состава и командования. Среди них есть военнослужащие как 1965 и 1970 годов рождения, так и 25-летний солдат.

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Андрусенко-Якотюк пишет, что попавшая в засаду группа направлялась на грузовом автомобиле в пункт постоянной дислокации 53-й бригады «для сверки документов», при этом ни один из военнослужащих не был вооружен. Они знали пароли для перемещения по подконтрольной Киеву территории, но решили самостоятельно изменить утвержденный маршрут. «Мы ни в коем случае не снимаем вины с ребят за невнимательность, но остается вопрос: как можно было не остановить машину на границе и не предупредить, что впереди неподконтрольная территория?» — спрашивает волонтер.

Инцидент произошел возле села Новотроицкое 22 мая. Представитель самопровозглашенной республики заявил, что при задержании у бойцов ВСУ была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции ДНР, а также взрывчатые вещества.

Часть Донбасса — в том числе территория ДНР — вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и непризнанной Луганской народной республики, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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