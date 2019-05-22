Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на официальной странице ООС в Facebook в среду, 22 мая.

По информации ведомства, военные передвигались на грузовом автомобиле в районе поселка Новотроицкое в Донецкой области, однако отклонились от маршрута и были задержаны.

«Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих», — говорится в сообщении.

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В то же время в управлении Народной милиции (НМ) ДНР сообщили о задержании диверсионно-разведывательной группы противника.

«При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца НМ, а также взрывчатые вещества», — указано в тексте. При этом число взятых в плен не уточняется.

Часть Донбасса — в том числе территория ДНР — вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и непризнанной Луганской народной республики, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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