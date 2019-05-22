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Украинская армия раскрыла подробности пропажи своих военных

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В штабе Операции объединенных сил (ООС) рассказали о том, как восемь украинских военнослужащих попали в плен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Страна.ua».

«Они перепутали ориентиры, попали не на ту дорогу и уехали в серую зону. Там их грузовик остановили сепаратисты и солдат разоружили», — рассказали изданию источники в штабе ООС.

Инцидент произошел возле села Новотроицкое. Попавшие в плен солдаты являются военнослужащими 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Часть Донбасса — в том числе территория ДНР — вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и непризнанной Луганской народной республики, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили ВСУ из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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