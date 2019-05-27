Бывший главком ДНР назвал ошибки украинских военных при осаде Славянска

Украинские силовики при осаде Славянска в 2014 году совершили множество ошибок, считает бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики и экс-командующий армией ДНР Игорь Стрелков. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».

«Я бы на их месте действовал совершенно по-другому: отрезал бы Славянск от всех коммуникаций намного раньше», — пояснил Стрелков.

Материалы по теме «Это не война, а мясорубка» Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта

По его словам, продержаться в Славянске почти три месяца ополченцам в первую очередь помогло то, что украинские военные опасались атаковать их среди жилых зданий. «Там, где не было застройки и где мы пытались дать бой вне застройки, мы, к сожалению, терпели поражение», — признал бывший главком ДНР.

В этом же интервью Стрелков рассказал, что отступление из Славянска было обусловлено крупным перевесом украинской стороны в живой силе, вооружении и боеприпасах. У ополчения, по его воспоминаниям, напротив, ни в чем не было достатка.

Бои за Славянск в Донецкой области велись с апреля по начало июля 2014 года. Регулярной армии Украины и подразделениям различных спецслужб противостояли вооруженные люди под командованием Стрелкова и примкнувшие к ним местные активисты. Украинские силовики четырежды пытались взять город штурмом и к июлю полностью окружили его, но вошли в него только после отступления ополченцев, а затем вернули под свой контроль близлежащие Краматорск, Артемовск и Дружковку. Потери украинской стороны, по приблизительным оценкам, составили около 30 человек погибшими, потери ополчения — порядка 45 человек убитыми.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!