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Бывший командующий армией ДНР объяснил отступление из Славянска

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Игорь Стрелков

Ополчению самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) весной и в начале лета 2014 года остро не хватало боеприпасов. Об этом в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал бывший министр обороны ДНР и экс-командующий армией республики Игорь Гиркин, более известный как Игорь Стрелков.

«Если бы у меня были те ресурсы, которые появились позже, или хотя бы доступ к этим ресурсам, то и Славянск, и Краматорск не были бы сданы», — сказал он.

По его воспоминаниям, к концу осады Славянска в июле 2014-го гарнизон армии ДНР в городе насчитывал до 1,2 тысячи вооруженных бойцов, а также имел девять минометов, две боевые машины десанта, две боевые машины пехоты, две 120-миллиметровые самоходки «Нона», трофейный бронетранспортер и только один полностью исправный танк. В то же время украинская армия выставляла на каждый блокпост по 3-4 танка и имела большое преимущество в артиллерии, до позиций которой не доставало никакое оружие ополчения, заметил Стрелков.

«У них было около 70 орудий против наших двух "Нон" и девяти минометов. Можно было бы держаться, но у нас была отчаянная ситуация с боеприпасами. На момент принятия решения о выходе из города у нас на девять минометов было 56 мин», — добавил он. По словам Стрелкова, каждый день он лично устанавливал участвовавшим в боях командирам лимиты на расход боеприпасов.

Пополнить боеприпасы за счет трофеев, по его признанию, почти не удавалось из-за непригодности или неисправности захваченного вооружения. «Не срабатывали ни гранаты, которыми мы стреляли из гранатометов, ни противотанковые управляемые ракеты — 28 единиц не сработало за один бой за Николаевку, вообще ни одна не сработала», — посетовал Стрелков.

«Ни в чем у нас не было достатка», — заключил Стрелков.

Бои за Славянск в Донецкой области велись с апреля по начало июля 2014 года. Регулярной армии Украины и подразделениям различных спецслужб противостояли вооруженные люди под командованием Стрелкова и примкнувшие к ним местные активисты. Украинские силовики четырежды пытались взять город штурмом и к июлю полностью окружили его, но вошли в него только после отступления ополченцев, а затем вернули под свой контроль близлежащие Краматорск, Артемовск и Дружковку. Потери украинской стороны, по приблизительным оценкам, составили около 30 человек погибшими, потери ополчения — порядка 45 человек убитыми.

Игорь Стрелков, бывший военнослужащий и отставной полковник ФСБ, находится под персональными санкциями Евросоюза и США, власти Украины считают его террористом. В России он имеет статус военного пенсионера, часто выступает экспертом на радио и в медиа.

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