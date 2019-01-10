Бывшего министра обороны ДНР вызвали на допрос в Киев

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова). Сообщение об этом размещено на сайте украинской Генпрокуратуры.

Гиркину предписано прибыть в здание Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины (Киев, улица Авиаконструктора Антонова, 2а, кабинет 58) 14 и 17 января в 09:00 по местному времени (10:00 мск).

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации»), частью 3 статьи 258 («Террористический акт»), частью 1 статьи 294 («Массовые беспорядки»), статьей 341 («Захват государственных или общественных зданий или сооружений»), статьей 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и статьей 349 («Захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника») Уголовного кодекса Украины.

Уголовное дело против Гиркина-Стрелкова было возбуждено правоохранительными органами Украины весной 2014 года. Тогда он прибыл на восток Украины, где вместе со сторонниками занял город Славянск, объявив о переходе населенного пункта под контроль ДНР. В мае гражданин России был назначен министром обороны самопровозглашенной республики. В начале июля того же года, после ожесточенных боев за Славянск вместе со своим гарнизоном Стрелков отступил в Донецк, а через месяц сложил полномочия и вернулся в Россию.

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