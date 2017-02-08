Стрелков нашел виновных в гибели Гиви

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил, что убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви) стало возможным из-за «отвратительной работы контрразведки ДНР». Об этом в среду, 8 февраля, он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Выстрел пришелся ровно на тот момент, когда Гиви находился в своем рабочем кабинете, что подразумевает наличие либо камеры скрытого наблюдения в его кабинете, либо агентуры в его близком окружении и/или на объекте», — заявил Стрелков.

Материалы по теме Железный Гиви В ДНР убит один из самых известных командиров ополчения — Михаил Толстых

Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» в окрестностях Донецка. Близкий к руководству ДНР источник рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». Власти республики назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.

Игорь Стрелков прибыл на восток Украины весной 2014 года, он возглавил ополчение города Славянск в Донецкой области. В начале июля, после ожесточенных боев за город, вместе со своим гарнизоном он отступил в Донецк. В течение нескольких месяцев Стрелков занимал пост министра обороны ДНР. В начале августа сложил полномочия и вернулся в Россию.