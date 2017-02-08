В ДНР назвали дату похорон комбата Гиви

Похороны командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви) пройдут в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу главы ДНР.

Отмечается, что в республике объявлен трехдневный траур в связи с гибелью одного из самых известных лидеров ополчения.

Толстых погиб утром 8 февраля в своем кабинете на базе батальона в окрестностях Донецка. Как сообщил «Ленте.ру» близкий к руководству республики источник, помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель».

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Кабинет комбата выгорел полностью. Власти ДНР назвали произошедшее терактом, исполненным украинской диверсионно-разведывательной группой.

Уроженец Иловайска Михаил Толстых стал одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка. Был награжден золотой звездой Героя ДНР.