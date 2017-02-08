Сгоревший после выстрела из «Шмеля» кабинет Гиви сняли на видео

Видео: ren.tv

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, снятое в штабе батальона «Сомали» Вооруженных сил самопровозглашенной ДНР в окрестностях Донецка, где 8 февраля погиб командир данного подразделения Михаил Толстых. Кабинет, в котором находился известный под позывным Гиви ополченец, был обстрелян из реактивного огнемета «Шмель». Об этом «Ленте.ру» сообщал источник, близкий к властям ДНР; позднее представитель Минобороны республики подтвердил РИА Новости эти сведения.

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В МЧС ДНР агентству рассказали, что возгорание, начавшееся после обстрела, тушили почти сто пожарных. Сейчас здание оцеплено, ближе чем на 200 метров к нему никого не подпускают. Внутри ведутся следственные действия.

В республике произошедшее назвали терактом и обвинили в убийстве Толстых украинские власти. В Киеве в свою очередь предположили, что покушение на Гиви стало результатом внутреннего конфликта среди ополченцев.