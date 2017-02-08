Украинские силовики пожалели о гибели Гиви

Официальный представитель штаба военной операции украинских силовиков в Донбассе Леонид Матюхин выразил сожаление в связи с гибелью командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, участвовавшего в боевых действиях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Его слова со ссылкой на телеканал «112 Украина» приводит РИА Новости.

«Похоже, что, к сожалению, он погиб», — сказал Матюхин. Он тут же пояснил, что ополченец, известный как Гиви, должен был «отвечать по закону» в международном суде.

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По данным прокуратуры ДНР, непосредственными исполнителями покушения на Толстых являются диверсионно-разведывательные группы. За ними стоят украинские спецслужбы, считают в надзорном ведомстве республики.

Толстых погиб утром 8 февраля в офисе на базе своего батальона в окрестностях Донецка. Близкий к властям ДНР источник сообщил «Ленте.ру», что кабинет комбата был обстрелян из реактивного огнемета «Шмель». Руководство республики назвало произошедшее терактом.

Михаилу Толстых было 36 лет. Он уроженец Донбасса, служил в украинской армии в танковых войсках, работал промышленным альпинистом и водителем дизельного погрузчика. В 2014 году с началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины вступил в ополчение. Во главе батальона «Сомали» принимал участие в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.