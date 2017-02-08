В МВД Украины предсказали лидерам ДНР и ЛНР судьбу Гиви

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк посоветовал лидерам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александру Захарченко и Игорю Плотницкому сдаться украинской власти, пока их не постигла судьба командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Такое заявление он сделал по итогам консультативного совещания с представителями Службы безопасности (СБУ), сообщает в среду, 8 февраля, телеканал «112 Украина».

Шкиряк затруднился с точностью сказать, кто именно стоит за убийством ополченца, однако отметил, что у погибшего якобы были разногласия с главой ДНР.

«У них был очень серьезный конфликт, который заключался и в сфере перераспределения так называемых материальных благ, и перераспределения ресурсов финансовых потоков, и того, что касалось невыполнения приказов Гиви от Захарченко. Лично мне эта версия кажется более вероятной», — заключил советник главы МВД.

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При этом на своей странице в Facebook он разместил пост, в котором выразил удовлетворение гибелью комбата «Сомали». «Какое замечательное утро, ведь "бешеный лифт" Мордора разогнался на полную). На нашей земле еще одной сволочью стало меньше. Массовый падеж "новоросов" продолжается постоянно», — отметил он.

Между тем в прокуратуре ДНР утверждают, что к гибели Толстых причастна группа диверсантов, за которыми стоят украинские спецслужбы. «Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени», — подчеркнули в ведомстве.

Толстых погиб утром 8 февраля. По данным источника, близкого к властям ДНР, комбат находился в своем кабинете в офисе на базе подразделения «Сомали» в окрестностях Донецка. Там произошел взрыв, затем начался сильный пожар.