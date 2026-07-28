Навка потребовала от Евросоюза 2 миллиона евро

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подала иск, чтобы оспорить санкции ЕС

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оспаривает в суде санкции, введенные против нее Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правовые ресурсы ЕС (EUR-Lex).

Навку включили в санкционный список в июне 2022 года — якобы за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В иске, поданном в суд, фигуристка утверждает, что мотивы наложения ограничений не были надлежащим образом изложены и что при принятии решения были допущены юридические и фактические ошибки.

По версии Навки, Европейский союз не сумел представить убедительных доказательств наличия достаточной связи между ней и целями санкций. Вместе с отменой ограничений она требует от Совета ЕС возмещения ущерба — материального, репутационного и морального — на сумму чуть более 2 миллионов евро (примерно 2,3 млн долларов).

Ранее Навка назвала главный минус санкций. Спортсменка заявила, что с 14 лет путешествовала по миру и хотела путешествовать вместе с дочерью.

Навка вместе с мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, попала под международные санкции, введенные США и Евросоюзом, в 2022 году. Эти меры включают в себя заморозку активов, запрет на въезд и ограничения на использование имущества в странах, поддерживающих санкции.

Навка в паре с Романом Костомаровым становилась олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду. Кроме того, пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев.