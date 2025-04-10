Татьяна Навка назвала невозможность путешествовать с дочерью минусом санкций

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка назвала главный минус санкций. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что с 14 лет путешествовала по миру и хотела путешествовать вместе с дочерью. «Единственное, о чем я жалею, что я не могу поехать и показать мир своему ребенку теми глазами, которыми могла бы это показать», — поделилась она, добавив, что в скором времени россияне смогут свободно передвигаться по миру.

Навка вместе с мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, попала под международные санкции, введенные США и Евросоюзом, в 2022 году. Эти меры включают в себя заморозку активов, запрет на въезд и ограничения на использование имущества в странах, поддерживающих санкции.

Навка в паре с Романом Костомаровым становилась олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду. Кроме того, пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев.