На Днепре появился российский «Пегас»

«Известия»: На реке Днепр ВС России начали применять БЭК «Пегас»

На реке Днепр Вооруженные силы (ВС) России начали применять безэкипажный катер (БЭК) «Пегас». Об этом со ссылкой на представителей 18-й армии ВС страны сообщает газета «Известия».

По данным издания, БЭК предназначен для выполнения задач в прибрежной зоне, в частности, сопровождения и поддержки штурмовых групп, минирования русла реки и доставки взрывчатки массой 100 килограммов. Также, как отмечает газета, катер может выполнять функции «улья» для шести FPV-дронов и переносить средства радиоэлектронной борьбы.

Издание пишет, что «Пегас» получил электрические двигатели, питающиеся от аккумуляторов, которые обеспечивают ему малую шумность и высокую скорость.

По оценке военного эксперта Юрия Лямина, на Днепре не нужны крупные катера. «А такие небольшие дроны играют большую роль. Они используются для разведки вдоль берега. БЭК можно направить к контролируемому противником берегу и запускать с него FPV-дроны», — сказал аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что модернизированные учебно-боевые самолеты Як-130М должны уничтожать беспилотники и БЭКи.

Также в июле директор по стратегии Научно-производственного предприятия (НПП) «ЭЛВО» Сергей Тараканов заявил, что в России создали двухрежимный БЭК на подводных крыльях.