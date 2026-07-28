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17:35, 28 июля 2026Ценности

Зеленский отказался от одной детали костюма на встрече с Трампом в Белом доме

Зеленский не надел галстук на закрытую встречу с Трампом в Белом доме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от одной детали костюма на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Видео прибытия в Белый дом он опубликовал в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, что Зеленский выбрал черный пиджак и темные брюки. При этом можно заметить, что он не надел галстук.

Ожидается, что встреча глав государств пройдет в закрытом формате, без журналистов. На ней будут затронуты темы процесса разрешения разногласий между Москвой и Киевом, а также производства ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем и Зеленский привлекли внимание публики внешним видом. Политики были одеты в похожие наряды — пиджаки, лонгсливы и брюки, а также обувь черного цвета.

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