Зеленский отказался от одной детали костюма на встрече с Трампом в Белом доме

Зеленский не надел галстук на закрытую встречу с Трампом в Белом доме

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от одной детали костюма на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Видео прибытия в Белый дом он опубликовал в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, что Зеленский выбрал черный пиджак и темные брюки. При этом можно заметить, что он не надел галстук.

Ожидается, что встреча глав государств пройдет в закрытом формате, без журналистов. На ней будут затронуты темы процесса разрешения разногласий между Москвой и Киевом, а также производства ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем и Зеленский привлекли внимание публики внешним видом. Политики были одеты в похожие наряды — пиджаки, лонгсливы и брюки, а также обувь черного цвета.