Стали известны подробности о новых антироссийских санкциях Евросоюза

Bloomberg: ЕС обложит санкциями больше 1,6 тысячи компаний за помощь России

Власти Европейского союза собрались ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как полагают в Брюсселе, помогают России в украинском кризисе. Об этом сообщило Bloomberg.

Отмечается, что это будет самое большое количество фирм, внесенных в черный список в рамках одного пакета мер. Совокупный годовой оборот целевых компаний, как выяснило агентство, превышает 20 миллиардов долларов, а численность их сотрудников составляет более четверти миллиона человека.

По информации издания Financial Times, Европейский союз близок к тому, чтобы исчерпать свои возможности для введения новых крупных пакетов санкций против России. Это связано с неспособностью европейских стран согласовывать наборы таких ограничений. Подтверждением этого стала история с 21-м пакетом санкций, который долго не могли окончательно утвердить из-за позиции Греции, которая не соглашалась с рестрикциями в отношении российского сжиженного природного газа.