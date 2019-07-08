Зеленский отреагировал на телемост с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

Как сообщает ТАСС, украинский лидер с самого утра проводит совещание, где обсуждается сложившаяся ситуация. Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время Зеленский примет решение, которое направлено на защиту национальной, в том числе информационной, безопасности Украины.

Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne.

Глава комитета украинской Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что NewsOne могут лишить лицензии из-за телемоста. По ее словам, это будет «фактически ретрансляция запрещенного продукта».

Представители NewsOne в ответ на критику отметили, что это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. «Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны», — говорится в заявлении канала.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!