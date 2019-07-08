Парубий раскритиковал реакцию Зеленского на идею телемоста с Россией

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает реакцию президента Владимира Зеленского на идею о проведению телемоста между Россией и Украиной недопустимой. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Это заявление касается телемоста между украинским каналом и российским каналом, который запрещен на Украине. И реакция должна быть понятна обществу, а не подменена призывами к каким-то переговорам», — заявил он.

Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne. Однако позднее украинская сторона отказалась от инициативы из-за «массированной информационной атаки».

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На Украине раскритиковали эту идею. Националисты поставили перед президентом ультиматум, заявив, что «такого позора в украинском эфире точно не будет». Юлия Тимошенко назвала происходящее «информационной атакой, составляющей гибридной войны против Украины». Служба безопасности Украины инициировала проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны и пригрозила телеканалам санкциями.

Сам Зеленский заявил, что проведение телемоста послужит разделению страны на два лагеря. По словам главы государства, сложившуюся ситуацию политики будут использовать для собственного пиара и попадания в Верховную Раду. Он считает, что пророссийская сторона будет призывать украинцев поговорить с русскими и забыть про обиды, потому что они — «братские народы», а их оппоненты начнут возмущаться и рассказывать о том, как «противостоят куму [президента России Владимира] Путина».

Вместо проведения телемоста он предложил Путину встретиться и поговорить о том, «чей Крым и кого нет в Донбассе» при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

Представители NewsOne в ответ на критику отметили, что это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. «Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны», — говорится в заявлении канала.

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