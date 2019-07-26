Белоруссия захотела серьезных отношений с Латвией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости развития экономических отношений с Латвией. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер считает недостаточным существующий торговый оборот в 600 миллионов долларов. Он считает, что страны способны на более глубокое сотрудничество, если «политика перестанет довлеть над экономикой».

«Да, над вами довлеет ЕС, я понимаю, что там за ситуация, 28 стран, да и многие не в восторге от тех процедур, которые сегодня прописаны в ваших отношениях», — пояснил Лукашенко. Он также выразил благодарность, что Латвия находит возможность выстраивать с Белоруссией «ровные и порядочные отношения».

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«И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем», — подытожил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом. Белорусский лидер призвал ЕС укреплять двусторонние отношения, не ожидая «каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов». «Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас», — подчеркнул он.

«Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Белоруссия к этому готова», — сообщил Лукашенко.

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