В Белоруссии призвали ЕС отказаться от менторской роли

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал ЕС отказаться от менторской роли в отношениях с республикой. Его слова передает «TUT.by».

«На наш взгляд, самое главное сейчас — не выступать в роли ментора, учителя какого-то, которому якобы со стороны виднее, что должно происходить в Белоруссии, а наладить открытый и откровенный диалог по всем чувствительным вопросам», — заявил он.

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По мнению Макея, в центре взаимодействия между Белоруссией и ЕС должна находится не только ситуация с гражданско-политическими правами в республике, но и социально-экономические. «А по некоторым социально-экономическим достижениям Белоруссия находится далеко впереди даже ряда государств ЕС», — считает министр.

Он подчеркнул, что в двусторонних отношениях сейчас сложилась ситуация, в которой все стороны нацелены на конструктивный, спокойный, уважительный диалог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом. Белорусский лидер призвал ЕС укреплять двусторонние отношения, не ожидая «каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов». «Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас», — подчеркнул он.

«Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Белоруссия к этому готова», — сообщил Лукашенко.

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