Лукашенко назвал условие сотрудничества Белоруссии с Европой

Белоруссия готова к сотрудничеству с Европейским союзом в случае, если будут учтены ее национальные интересы. С таким заявлением в ходе встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Нельзя центр Европы отстранять от тесного сотрудничества Европейского союза с нашей страной. Мы готовы на это сотрудничество, но вы очень правильно сказали: всегда надо учитывать национальные интересы», — сказал белорусский лидер Курцу, поблагодарив Вену за вклад в сближение Белоруссии с Европейским союзом.

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Также Лукашенко напомнил, что выступает категорически против распада ЕС или же ослабления этого объединения. «Я исхожу из прагматичной точки зрения. Европейский союз — это сегодня одна из основных опор стабильности на нашей планете. И если эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах — Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Россия», — объяснил он свою позицию.

«Европейский союз надо сохранять. Естественно, Европу, Европейский союз надо модернизировать, но ни в коем случае не в направлении развала», — уверен президент Белоруссии.

Два года назад, в марте 2017 года, Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом признался, что является сторонником многополюсного мира и сохранения Европейского союза. «Европейский союз — это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши "брекситы" и националистические движения я не воспринимаю. Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить. (...) Я — сторонник Европейского союза», — объяснил свою позицию белорусский лидер.

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