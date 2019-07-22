Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом. Об этом сообщает БелТА.

«Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Белоруссия к этому готова», — сообщил Лукашенко.

Белорусский лидер призвал ЕС укреплять двусторонние отношения, не ожидая «каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов». «Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас», — подчеркнул он.

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Лукашенко также заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и ЕС создадут рабочую группу по разработке новых совместных проектов. Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер выразил уверенность в появлении «долгоиграющих проектов в экономической сфере».

В марте президент республики Александр Лукашенко заявлял, что выступает категорически против распада ЕС или же ослабления этого объединения. «Я исхожу из прагматичной точки зрения. Европейский союз — это сегодня одна из основных опор стабильности на нашей планете. И если эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах — Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Россия», — объяснил он свою позицию.

Белорусский лидер также выразил уверенность в том, что Европу и Европейский союз надо модернизировать, но «ни в коем случае не в направлении развала».

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