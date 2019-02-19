В ЕС захотели увеличить финансирование проектов в Белоруссии

Белоруссия и Европейский союз создадут рабочую группу по разработке новых совместных проектов. Об этом рассказал европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер. Его слова передает агентство БелТА.
«Сейчас мы думаем над тем, чтобы сформулировать приоритеты для будущего развития отношений, разработать ряд прагматичных, практико-ориентированных проектов, которые будут носить взаимовыгодный характер. Прежде всего, это касается экономической сферы», — заявил Эттингер. Еврокомиссар убежден, что за последние годы отношения между Белоруссией и ЕС серьезно продвинулись, а диалог между сторонами нормализовался. Он уверен, что в продолжении этой тенденции заинтересован как Европейский Союз, так и Белоруссия.
Направление реализации будущих программ определит рабочая группа, в которую войдут как европейские, так и белорусские эксперты. Эттингер подчеркнул, что бюджет программы «Восточное партнерство» принимается на десять лет, а значит проекты ЕС в Белоруссии станут долгоиграющими.
13 февраля в Сочи начались двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина и Лукашенко. Сообщалось, что Путин и Лукашенко планируют обсудить двусторонние отношения и вопросы, связанные с деятельностью Союзного государства.
По итогам этой встречи Лукашенко заявил, что интеграция России и Белоруссии должна углубляться, однако конкретные масштабы интеграции должны решать граждане двух стран. По словам белорусского президента, он готов к объединению с Россией «хоть завтра», однако не уверен, что этого хотят белорусы. Лукашенко подчеркнул, что вопросы суверенитета какой-либо из сторон даже не затрагивались, поскольку суверенитет России и Белоруссии — «это икона, это святое».