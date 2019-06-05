Белоруссии пообещали больше денег от ЕС за демократизацию

Финансовое сотрудничество ЕС и Белоруссии тесно связано с вопросами прав человека в республике. Об этом в интервью порталу TUT.BY заявила замглавы директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Катарина Матернова.

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«ЕС основан на ценностях. Поэтому для стран, которые взяли на себя больше обязательств, подписали соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, доступно больше финансовой поддержки. С Белоруссией у нас продвинутый диалог во многих областях, включая права человека, и гражданское общество в нем участвует», — заявила она.

Чиновница также выразила уверенность, что в дальнейшем этот диалог будет углубляться. Матернова напомнила, что Евросоюз увеличил объемы финансовой и технической помощи Минску и с тех пор придерживается этой удвоенной суммы каждый год.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и ЕС создадут рабочую группу по разработке новых совместных проектов. Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер выразил уверенность в появлении «долгоиграющих проектов в экономической сфере».

В марте президент республики Александр Лукашенко заявлял, что выступает категорически против распада ЕС или же ослабления этого объединения. «Я исхожу из прагматичной точки зрения. Европейский союз — это сегодня одна из основных опор стабильности на нашей планете. И если эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах — Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Россия», — объяснил он свою позицию.

Белорусский лидер также выразил уверенность в том, что Европу и Европейский союз надо модернизировать, но «ни в коем случае не в направлении развала».

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