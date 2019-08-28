План интеграции с Россией не дошел до Лукашенко

Правительство Белоруссии пока не направило президенту республики Александру Лукашенко план по углублению интеграции с Россией, несмотря на обещания. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря белорусского премьер-министра Александру Исаеву сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы белорусского правительства Сергея Румаса, Александр Лукашенко еще не видел документ. При этом она уточнила, что «ближе к концу нынешнего дня (28 августа) ситуация прояснится».

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Ранее Сергей Румас заявил, что 27 августа проект по углублению российско-белорусской интеграции поступит на стол Александру Лукашенко, чтобы уже в начале сентября премьер-министры стран парафировали эту программу действий. Румас уточнил, что у него уже есть договоренность с Дмитрием Медведевым по этому вопросу.

В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. По его словам, Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы «за пределы этого срока», это «поджимает».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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