Лукашенко примет советника Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации белорусского лидера.

По данным агентства, встреча состоится не ранее четверга, 29 августа. Точная дата и формат переговоров пока не определены, отметили в администрации.

26 августа издание Foreign Policy сообщило о подготовке визита Болтона в Минск. Издание отмечает, что советник Дональда Трампа станет самым высокопоставленным представителем Вашингтона, посетившим страну с начала века. Кроме того, в следующем месяце Белоруссию посетит заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Планируется, что стороны обсудят расширение американского дипломатического присутствия в Белоруссии, в том числе возможный обмен послами.

С 2008 года в Белоруссии нет американского посла. Тогда белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск.

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