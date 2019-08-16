Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обвинения советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в краже технологии для гиперзвукового оружия. Соответствующий пост появился в Facebook.

«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Займусь на досуге. Присылайте мне интересные исторические факты и современные данные — обобщим», — написала дипломат. Она добавила, что «Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке», и отдельно вспомнила про россиян, похищенных из третьих стран.

Ранее в августе Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для создания своего гиперзвукового оружия. Так он прокомментировал инцидент под Северодвинском, где на военном полигоне произошел взрыв во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте отметил, что у страны есть такая же технология, что испытывалась в Архангельской области, но более продвинутая.

8 августа в результате взрыва на военном полигоне в Северодвинске погибли пять сотрудников «Росатома» и двое специалистов Минобороны. Еще шесть человек получили ранения. После аварии уровень радиации в районе города вырос в 4-16 раз, однако вскоре снизился до нормальных значений. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не представляло опасности для местных жителей.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!