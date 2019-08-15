Россия ответила на обвинения в краже технологий для гиперзвукового оружия

Россия не отстает от Запада в разработке гиперзвукового оружия, и заявление советника президента США Джона Болтона о краже американских военных технологий голословно. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает «Интерфакс».

«Видимо, Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза, и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов», — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор добавил, что Россия, «мягко говоря», не отстает от американцев в разработках. Он указал, что у Москвы не меньше оснований обвинить США в аналогичном. «Но мы предпочитаем вести конструктивный диалог, а не обмениваться обвинениями», — сказал Клинцевич.

Ранее Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для создания своего гиперзвукового оружия. Так он прокомментировал инцидент под Северодвинском, где на военном полигоне произошел взрыв во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitterаккаунте отметил, что у страны есть такая же технология, что испытывалась в Архангельской области, но более продвинутая.

8 августа в результате взрыва на военном полигоне в Северодвинске погибли пять сотрудников «Росатома» и двое специалистов Минобороны. Еще шесть человек получили ранения. После аварии уровень радиации в районе города вырос в 4-16 раз, однако вскоре снизился до нормальных значений, а скачок, по данным экспертов, жителям не угрожал. Для каких целей проводились разработки, не сообщалось.

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