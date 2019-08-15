Россию обвинили в краже американских технологий для гиперзвукового оружия

Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у США, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью The Voice of America. Видеозапись опубликована в Twitter.

Такое заявление Болтон сделал в ответ на просьбу дать комментарий по поводу инцидента на военном полигоне под Северодвинском. Он заявил, что происшествие является примером того, как российская сторона ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия.

«Хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий», — заявил Болтон.

Материалы по теме Как быстро российские ракеты долетят до США «Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым

В мае сообщалось о том, что управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) планирует провести испытания гиперзвукового оружия до конца 2019 года. Сообщалось, что ракетный ускоритель нового оружия сможет развить скорость свыше 5 Махов (примерно 6,4 тысячи километров в час). Блок должен отделиться от ракеты, после чего он сможет маневрировать в полете до цели без возможности ускорения.

Решение оборонного ведомства США ускориться с разработкой гиперзвукового оружия последовало после первых успешных испытаний сверхзвукового самолета в Китае в августе 2018 года, а также презентации в России нового оружия, в том числе гиперзвуковой ракеты.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в «Росатоме» заявили о гибели пяти сотрудников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!