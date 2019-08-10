Росатом поможет семьям погибших при взрыве на полигоне в Архангельской области

Росатом окажет финансовую помощь семьям сотрудников госкорпорации, которые погибли в результате взрыва при испытании ракеты в Архангельской области. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент коммуникаций компании.

Как уточнили в Росатоме, речь идет не только об одноразовой выплате. «Финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации... Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас», — подчеркнули там.

Ранее в Росатоме заявили, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения ряда факторов, что нередко происходит при испытании новых технологий. Там также отметили, что поиски сотрудников, отброшенных в море в результате взрыва, продолжались до тех пор, пока была надежда найти их живыми.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в Росатоме заявили о гибели пяти сотрудников.

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