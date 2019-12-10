Россиянам станет сложнее купить новые машины: стоимость новых легковых автомобилей и LCV с учетом повышения ставки утилизационного сбора и инфляции может подняться на 5 процентов. Об этом сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, его слова приводит ТАСС.

Эксперт напомнил, что прогнозируемый уровень инфляции составляет 4 процента. «Я, правда, ходя по магазинам, ощущаю немного большую инфляцию, но Росстату и Центробанку виднее», — сказал он, добавив, что повышение цен будет проходить постепенно, а не в один момент. С учетом сложившейся ситуации рынок новых автомобилей может просесть на 8 процентов.

Материалы по теме Хитрый «Жук» Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой

В ноябре автодилеры констатировали, что цены на машины в России поднялись и продолжат расти. Например, с июня по ноябрь стоимость Hyundai Solaris выросла на 5 тысяч рублей. Также наблюдался рост цены на модель Elantra, она подорожала на 10 тысяч рублей. Однако больше всего выросла стоимость Sonata — на 20 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!