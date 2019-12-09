Минпромторг не увидел в новом документе на автомобиль причину для роста цен

В Минпромторге прокомментировали введение в России нового сопроводительного документа на автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что этикетка энергоэффективности, которая с марта 2020 года будет включаться в комплект документов на новые автомобили, не приведет к росту цен на машины, поскольку не будет влиять на ценообразование.

Ранее замглавы Росстандарта Алексей Кулешов пояснил, что новый документ будет выдаваться только для новых транспортных средств и на добровольной основе. По его словам, никакой ответственности в случае отсутствия документа не предусмотрено.

Ранее стало известно, что в список обязательных сопроводительных документов на машину будет включена так называемая «этикетка энергоэффективности». В документе необходимо указывать расход топлива на 100 километров хода и выбросы углекислого газа для конкретного автомобиля, а для электромобилей будут учитываться расход электроэнергии и запас хода.

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