В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. Об этом сообщает RT.

В новом отдельном документе под названием «этикетка энергоэффективности» будут указываться такие показатели конкретной машины, как расход топлива на 100 километров хода, выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.

Данный документ будет прилагаться к автомобилям в связи с введением в России ГОСТа по информированию потребителей с 31 марта 2020 года.

19 ноября стало известно, что МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера. Их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.

Ранее сообщалось, что россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты. Отмечается, что ГИБДД не будет выдавать новые регистрационные знаки. Владельцам автомобиля или мотоцикла придется заказывать их в частных фирмах.

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