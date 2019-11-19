В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

В «красивых» номерах совпадают буквы и цифры. Отмечается, что конкретные принципы их формирования разработают позднее.

Автовладельцы смогут получить номер, сгенерированный системой, или выбрать его самостоятельно, заплатив повышенную пошлину — водитель вводит желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. Размер пошлины определит Минэкономики, в течение суток номер надо выкупить. Номер также можно будет выбрать из массива «красивых», но пошлина будет на порядок выше. Отмечается, что ее размер еще не определен.

Отмечается, что субъекты федерации смогут вводить повышающий или понижающий коэффициент на конкретную серию, либо выставлять их на аукционы. Минэкономики выдвинуло такую инициативу для создания дополнительных источников пополнения бюджета. Если автовладелец соглашается на участие в торгах, ему выдадут обычный номер, а после окончания торгов его можно будет заменить. Правила проведения аукционов утвердит правительство.

Отмечается, что при покупке автомобиля с «красивыми» номерами новый владелец должен будет заплатить за знак повышенную пошлину. Если он не захочет это делать, знак вернется в ГИБДД, а владелец получит обычный знак. Исключением станут ситуации, когда автомобиль с «красивым» номером передается по наследству. Это сделано для того, чтобы теневой рынок стал невыгодным и нелегитимным, отмечает «Коммерсантъ».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что на практике будет работать только свободный выбор номеров за повышенную пошлину. Все остальные варианты он назвал слишком сложными и дорогими. Запрет на перепродажу автомобиля с «красивым» номером он назвал «странным предложением» и предложил оставить такую возможность тем, кто получил знак до вступления в силу новых правил.

Ранее сообщалось, что россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты. Отмечается, что ГИБДД не будет выдавать новые регистрационные знаки. Владельцам автомобиля или мотоцикла придется заказывать их в частных фирмах.

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