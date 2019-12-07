Россиянам разрешили не получать новый документ на автомобиль

Новый документ на автомобиль, информирующий о количестве энергии и топлива, потребляемых автомобилем, будет выдаваться только для новых транспортных средств и на добровольной основе. Об этом сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Документ, как отметил Кулешов, не несет обязательный характер, а его выдача начнется с 31 марта 2020 года. Правило коснется легковых и грузовых автомобилей с массой в пределах трех тонн. Также замглавы Росстандарта отметил, что никакой ответственности в случае отсутствия документа не предусмотрено.

Ранее стало известно, что в список обязательных сопроводительных документов на машину будет включена так называемая «этикетка энергоэффективности». В документе необходимо указывать расход топлива на 100 километров хода и выбросы углекислого газа для конкретного автомобиля, а для электромобилей будут учитываться расход электроэнергии и запас хода.

Как отметил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, рассчитать показатель экологичности для нового обязательного документа на автомобиль будет проблематично, а председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук выразил мнение, что этот документ бессмысленный.

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