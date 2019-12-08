Названы самые продаваемые в России автомобили

Автомобили марки Lada были самыми продаваемыми на территории России в 2019 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Данная марка разошлась тиражом в 31,2 тысячи экземпляров. Второе место заняла Kia (19,6 тысячи), на третьей строчке оказался Hyundai (16,3 тысячи). Отмечается, что в сумме на долю трех брендов пришлось более 40 процентов российского авторынка

В десятку лидеров вошли также Renault (12,8 тысячи проданных экземпляров), Volkswagen (9,1 тысячи), Skoda (более 9 тысяч), Toyota (более 8 тысяч), GAZ (6,3 тысячи), Nissan (5,1 тысячи) и Mitsubishi (4,1 тысячи).

В марте сообщалось, что самым продаваемым автомобилем в кузове седан в 2018 году в России оказался Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в 65,6 тысячи экземпляров. Второе и третье места рейтинга заняли отечественные Lada Granta и Vesta (65,2 и 65,1 тысячи штук соответственно).

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