Названы самые перепродаваемые автомобили в России

Россияне чаще всего перепродают автомобили Audi, пишут «Известия» со ссылкой на обзор «Авито Авто».

Отмечается, что 39 процентов автомобилей этой марки, которые были проданы в 2019 году на вторичном рынке, сменили как минимум четвертого хозяина. Следом идет BMW — 38 процентов, на третьем месте Honda — 33 процента. В пятерку лидеров также вошли Mercedes-Benz, Mitsubishi и Mazda.

Отечественная Lada заняла десятое место среди наиболее часто перепродаваемых подержанных машин. Три и более владельцев у нее было указано в 24 процентах случаев. При этом Lada — самая массовая марка среди поддержанных автомобилей, пишет издание. На ее долю в октябре пришлась примерно четверть от общего числа сделок купли-продажи — 131,5 тысячи из 527 тысяч.

Реже в процессе эксплуатации расстаются с марками Skoda, Renault и Kia. У этих производителей в уходящем году аналитики зафиксировали меньше всего продаж.

В сентябре сообщалось, что автомобили марки Lada оказались самыми популярными в России по итогам первого полугодия 2019 года. В общей сложности в стране на начало второго полугодия было 42,07 миллиона автомобилей, из которых 13,5 миллиона (32 процента) составляют автомобили Lada. Самой популярной моделью этой марки оказалась Lada 2107 — таких автомобилей насчитывается 1,68 миллиона.

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