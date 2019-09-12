Назван самый популярный автомобиль России

Автомобили марки LADA оказались самыми популярными в России по итогам первого полугодия 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Автостат Инфо».

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В общей сложности в России на начало второго полугодия было 42,07 миллиона автомобилей, из которых 13,5 миллиона (32 процента) составляют автомобили LADA. Самой популярной моделью этой марки оказалась LADA 2107 — таких автомобилей насчитывается 1,68 миллиона.

На втором месте по популярности — Toyota (3,16 миллиона или 7,5 процента). На третьем месте — Nissan (1,9 миллиона или 4,5 процента). Наиболее популярным европейским автомобилем России оказался Renault (1,85 миллиона или 4,4 процента).

Ранее «Автостат» назвал самые «мужские» автомобили. Первое место рейтинга заняла японская Infiniti — в 95,8 процента случаев владельцами этого автомобиля были мужчины. На втором месте Toyota (92,7 процента), на третьем — Skoda (91,7 процента).

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