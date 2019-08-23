Названы самые «мужские» автомобили

Японская Infiniti признана самой мужской маркой автомобиля. Рейтинг машин с наибольшей долей владельцев-мужчин составило агентство «АВТОСТАТ».

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По его данным, в 95,8 процента случаев этим автомобилем владеют мужчины. На втором месте в рейтинге — УАЗ (95,5 процента), на третьем — Subaru (93,3 процента).

Также в рейтинг попали Toyota — мужчины владеют этим автомобилем в 92,7 процента случаев, Skoda (91,7 процента), Volkswagen (91,4 процента), Mercedes-Benz (91,2 процента), Ford (91 процент), Mitsubishi (90,9 процента) и Honda (90,7 процента).

21 августа сообщалось, что крупные автопроизводители готовятся повысить цены на автомобили в России в 2019 году из-за истечения соглашения о промсборке. «АвтоВАЗ» уже увеличил цены на Lada, на очереди Hyundai и Nissan. Ожидается, что в 2020 году цены на авто начнут расти массово.

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