Цены на машины в России взлетят

Крупные автопроизводители готовятся повысить цены на автомобили в России. Причиной стало истечение соглашения о промсборке, пишет «Коммерсантъ».

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Как поясняет издание, действовавший режим промсборки позволял ввозить компоненты на льготных условиях, но с вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО) ставки в рамках обязательств перед ней были повышены. В конце 2018 года российские власти запустили субсидии, чтобы сохранить условия работы автоконцернов. Компенсации предоставлялись только концернам с действующими соглашениями о промсборке.

Однако еще в 2018 году соглашение истекло у Hyundai, недавно оно закончилось у альянса Renault-Nissan-«АвтоВАЗ», Объединенной автомобильной группы и «КамАЗ»-Daimler. В результате «АвтоВАЗ» уже увеличил цены на модели Lada — в среднем они выросли на 0,9 процента с 1 августа. Теперь повысить цены могут также Hyundai и Nissan, пишет издание.

Соглашение продолжает действовать для PSA, Toyota, Volkswagen. По данным Минпромторга, с учетом производителей компонентов в 2019 году рассчитывать на получение субсидии могут более 60 компаний.

С 2020 года ожидается повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили, поскольку срок действия соглашения о промсборке истечет у всех производителей компонентов. Как отмечает издание, в результате их бизнес окажется под угрозой, поскольку импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее их производства в России.

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