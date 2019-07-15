В России взлетели цены на машины

Цены на автомобили в России с начала года выросли на 10 процентов, несмотря на то, что авторынок в целом упал. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дилера «Авилон».

Основными причинами роста цен стали повышение НДС до 20 процентов в начале 2019 года, инфляция и обновление модельного ряда. Так, стоимость автомобилей Volkswagen в среднем выросла на 2-3 процента, Volvo подорожали на три процента, Audi на 2,5 процента, Cadillac Chevrolet выросли в цене на два процента (Cadillac Escalade Luxury подорожали еще сильнее — на 5,5 процента).

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Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов. Mercedes-Benz увеличился в стоимости на 3-6 процентов в базовой комплектации, стоимость допоборудования выросла на 14-23 процента. В 2019 году цены остались неизменными на Maserati, Jeep и Fiat. Также растет стоимость отечественных автомобилей. Так, цена на Lada в среднем выросла на 3-3,6 процента.

Рост цен на автомобили происходит на фоне снижения продаж по итогам первого полугодия 2019 года на 2,4 процента. Однако «эффективного» повышения цен по сути на происходит, поскольку производители и продавцы нивелируют его с помощью акций, скидок, смены условий программ кредитования. Кроме того, производители, в частности, Mitsubishi, Nissan и Infiniti, упрощают комплектации автомобилей для России для снижения их цены.

Некоторые крупные автопроизводители обсуждают снижение планов производства в России, сообщил источник. Предполагается, что это позволит с одной стороны снизить собственные издержки за счет реализации затоваренных складов, а с другой — стимулировать спрос на машины с помощью возникшего дефицита.

Продажи новых автомобилей в России в мае 2019 года снизились на 18 процентов. Это более сильный спад, чем ранее указывали участники рынка. Позднее «АвтоВАЗ» ухудшил прогноз российского автомобильного рынка на 2019 год — автопроизводитель ожидает падения продаж от трех до 20 процентов.

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