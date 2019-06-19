Россияне стали покупать гораздо меньше автомобилей

Продажи новых автомобилей в России в мае снизились на 18 процентов, пишет «Коммерсантъ». Это более сильный спад, чем ранее указывали участники рынка.

Издание ссылается на статистику регистрации новых автомобилей. Согласно ей, в мае на учет было поставлено 124,5 тысячи машин. Эти данные отличаются от версии Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по которой падение продаж в мае составило всего 6,7 процента, до 137,6 тысячи автомобилей.

По словам опрошенных изданием автодилеров, расхождение в данных сильно превышает сезонный фактор и может быть связано с политикой автосалонов. Многие из них отмечают автомобиль как проданный и отчитываются об этом перед АЕБ, в то время как сама машина остается на складе. Такие автомобили принято называть «желтыми».

Материалы по теме Полный контакт Немцы заново изобрели трамвай. Их технология принесет миллиарды

Отчасти такая практика связана с тем, что отдельные автопроизводители в определенные месяцы года закрывают финансовый год и подсчитывают показатели, а значит, заинтересованы в завышении продаж и выручки. Автосалоны часто идут им навстречу. Это создает проблемы покупателям: гарантийный срок на новую машину начинает исчисляться с того момента, как дилер отчитался о продаже.

Также отмечается, что производители не ожидали настолько сильного падения после хороших результатов прошлого года, когда был зафиксирован почти двукратный рост продаж. Тогда это во многом было связано с ожиданием повышения НДС с 18 до 20 процентов с начала 2019 года. Дилеры называют главной причиной спада снижение платежеспособного спроса населения, на которое накладывается окончание программ господдержки. Поддержать рынок, по их словам, может снижение ключевой ставки Центробанка до 7,5 процента годовых, однако эффект будет ограниченным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!