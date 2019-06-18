Lada снова подорожает

«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели автомобилей Lada, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Повышение станет вторым в текущем году.

Издание опросило дилеров, занимающихся продажей Lada. Две компании отметили, что повышение цен произойдет 1 июля и составит примерно один процент, представитель третьей предположил, что рост достигнет 2-4 процентов.

Повышение станет вторым с начала года. В январе все модели «АвтоВАЗа» уже дорожали на три процента. Тогда главной причиной послужило повышение НДС с 18 до 20 процентов. Теперь поводом для повышения цен стала инфляция.

В 2018 году дилеры «АвтоВАЗа» повышали цены четыре раза: в январе, мае, сентябре и октябре. Первые два раза подорожание составило 2-3 и 1-2 процента соответственно и коснулось всех моделей марки. В сентябре на 2,3 процента подорожал внедорожник 4х4, в октябре — на два процента модели Vesta и Largus.

Опрошенные дилеры опасаются, что повышение цен ударит по спросу на автомобили Lada и приведет к падению продаж, поскольку бренд позиционирует себя как бюджетный. Однако они уверены, что производителю удастся сохранить долю на рынке.

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