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«АвтоВАЗ» впервые за десять лет получил прибыль

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Чистая прибыль «АвтоВАЗа» в 2018 году составила 5,86 миллиарда рублей против убытка в 9,66 миллиарда рублей годом ранее. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на отчет компании по МСФО.

Отмечается, что чистую прибыль организация получила впервые за десять лет. Выручка «АвтоВАЗа» выросла более чем на четверть — до 283,1 миллиарда рублей.

Продажи выпускаемых «АвтоВАЗом» автомобилей Lada поднялись на 16 процентов до 360 204 машин, а общие продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в стране увеличились на 12,8 процента до 1,8 миллиона штук.

Выйти в прибыль «АвтоВАЗу» удалось благодаря тому, что главные акционеры выкупили акции, а также конвертировали долги в бумаги компании.

Чистый долг «АвтоВАЗа» по МСФО на конец 2018 года равнялся 61,5 миллиарда рублей, за год он сократился на 27 процентов.Этого удалось добиться за счет программы рекапитализации, а также из-за улучшения операционных показателей компании.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи флагманского автомобиля — Lada Vesta Sport за 1,009-1,045 миллиона рублей (в зависимости от комплектации). Это стало первым случаем, когда стоимость отечественных автомобилей превысила миллион рублей (после деноминации рубля в 1998 году).

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