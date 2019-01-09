Россияне испугались налогов и закупились автомобилями

Россияне установили новый рекорд по покупкам легковых автомобилей. Об этом свидетельствуют обновленные данные «Автостата», которые приводит РИА Новости.

По итогам 2018 года емкость российского авторынка превысила 2,38 триллиона рублей, что выше предыдущего рекорда от 2013 года, когда россияне так же закупались впрок в ожидании кризиса. Тогда емкость рынка составила 2,37 триллиона рублей; в 2012 году емкость авторынка составила 2,34 триллиона рублей.

Рост емкости рынка эксперты «Автостата» связывают с ростом средневзвешенной цены за один автомобиль. С 2014 года этот показатель вырос на 57 процентов. Они отмечают, что в количественном отношении число продаж новых автомобилей с 2014 года снизилось на 36 процентов, однако емкость рынка вытянул именно рост цен на машины.

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«В 2018 году средневзвешенная (с учетом занимаемой доли рынка) цена новой легковой машины в России выросла на 8-8,5 процента — до 1,44-1,45 миллиона рублей, а в 2019 году этот показатель может вырасти еще на 5 процентов от уровня 2018 года», — рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

По его словам, одной из основных причин роста емкости рынка в 2018 году стало повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года с 18 до 20 процентов. Цены на рынке сдерживает только высокая конкуренция, отмечает Удалов.

В конце 2018 года крупнейшие автопроизводители и дилерские сети начали предупреждать россиян, что с 2019 года цены на машины пойдут вверх из-за роста НДС. Тогда о росте цен предупредили Mitsubishi, АвтоВАЗ, Nissan, Audi, Hyundai, Volvo.

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